Covid: 103 nuovi casi e un decesso a Rimini.

Sono 1.391 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna a fronte di 12.058 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,5%, non indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,3 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.718 in più rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano 21 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti Covid (+61).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Sono state somministrate complessivamente 288.937 dosi; sul totale, 126.698 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione a Rimini vede 103 nuovi casi e un decesso (una donna di 90 anni). Stabile a 15 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

