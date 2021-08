COVID-19 Covid, 112 nuovi casi a Rimini

Covid, 112 nuovi casi a Rimini.

Sono 669 i nuovi positivi rilevati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore con una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,3%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,2 anni. 266 i guariti. Non si è registrato nessun nuovo decesso. A Rimini i nuovi casi superano quota 100 con 112 nuove positività rilevate. Salgono di due i ricoveri in terapia intensiva che si attestano a 24, dei quali 4 a Rimini, 1 in più di ieri. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.222.364 dosi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: