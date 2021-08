Covid, 117 casi a Rimini. 717 i nuovi positivi in Emilia Romagna

Sono 717 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.084 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i nuovi cari rilevati in Emilia Romagna: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Il 97% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 33 anni. 151 i guariti in più rispetto a ieri. A Rimini i nuovi positivi rilevati sono 117. Purtroppo si è registrato un decesso in regione; una donna di 73 anni residente in provincia di Bologna. Scendono di due i ricoveri in terapia intensiva che si attestano a 22, 263 quelli negli altri reparti Covid (-4). A Rimini i ricoverati in terapia intensiva sono 3, uno in meno di ieri.