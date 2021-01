Covid: 118 casi nel riminese e due decessi. Non si fermano le vaccinazioni

Sono 118 i nuovi contagiati al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel riminese. Si tratta di 68 donne e 50 uomini. Circa 60 le guarigioni. Sono due le vittime: si tratta di un 63enne di Rimini e di una misanese di 84 anni.

In Emilia Romagna invece 1.576 i casi in più, su un totale di 16.527 tamponi eseguiti per un rapporto che si attesta al 9,5%. L’età media dei nuovi positivi è di 47,6 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 620 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (4 in più rispetto a martedì), 2.665 quelli negli altri reparti Covid (-31). 61 i decessi.