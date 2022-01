Covid, 13.500 casi in Emilia Romagna. A Rimini deceduto un uomo di 58 anni

Sono 13.561 i nuovi positivi al Covid in Emilia Romagna. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 150 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,4%), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,1 anni), il 62,7%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,8 anni). A Rimini sono 1.211 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 38 decessi 3 dei quali in provincia di Rimini: un uomo aveva 58 anni.