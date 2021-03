COVID-19 Covid, 130 i nuovi casi nel riminese. Tanta la gente sul lungomare Sono 2.137 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna

Covid, 130 i nuovi casi nel riminese. Tanta la gente sul lungomare.

L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dei contagi da Covid-19 riporta di 2.137 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, su un totale di 19.056 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è dell’11,2% come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 1.408 in più rispetto a ieri. Purtroppo si registrano 31 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 401 (+1 rispetto a ieri), 3.442 quelli negli altri reparti Covid (-24).

La situazione a Rimini registra 130 nuovi casi. Tre i decessi. Stabili a 33 i ricoveri in terapia intensiva.

Sul fronte vaccinazioni alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 804.618 dosi; sul totale, 278.094 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Con la giornata di sole, a Rimini la gente è uscita, specie sul lungomare, nonostante la zona rossa. Misure restrittive che sono state rinnovate sia per l'Emilia-Romagna che per le Marche, dopo le ordinanze del ministro Speranza in vigore da lunedì 29 marzo.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: