CORONAVIRUS Covid-19: 10 decessi nel Riminese. 126 nuovi casi In Italia intanto fanno discutere le dichiarazioni di Walter Ricciardi, che ritiene necessario un “lockdown totale”. Record di vaccinazioni nel Regno Unito

In diminuzione i nuovi casi nel Riminese: 126, nelle ultime 24 ore. Ma ciò che preoccupa sono i decessi, 10: di età compresa fra i 66 e i 95 anni. 41 invece le vittime nell'intera Regione, dove le nuove positività sono 1.323. Ma i “casi attivi” sono comunque in netta diminuzione, viste le circa 2.000 guarigioni. 16.816 i tamponi eseguiti. Quasi 300.000, intanto, le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate in Emilia-Romagna a personale sanitario, degenti delle residenze per anziani ed ultraottantenni in assistenza domiciliare.[Banner_Google_ADS]

In Italia 221 decessi e poco più di 11.000 nuovi casi, a fronte di circa 205.000 test. Ma in queste ore sono soprattutto le parole di Walter Ricciardi a fare discutere. E' “necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato – ha dichiarato il consigliere del Ministro della Salute -, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”.

Nuovo calo di casi e morti giornalieri, intanto, nel Regno Unito, che sfonda quota 15 milioni nella cifra record d'Europa di persone che hanno già ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid, con un giorno di anticipo su quanto promesso da Boris Johnson oltre 2 mesi fa. Da martedì si allargherà la platea, dagli over 65 in giù, e si moltiplicheranno i richiami.[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: