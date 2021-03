Covid-19: 15 nuovi decessi nel Riminese. Diminuiscono i ricoveri

Sono 15 i decessi nel Riminese per cause legate al coronavirus; 58 in tutta l'Emilia-Romagna. È il dato che emerge dal bollettino quotidiano della Regione che conta anche 2.070 nuovi contagi, di cui 868 asintomatici, con una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi del 5,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,9 anni.









2.020 le guarigioni. I casi attivi restano dunque pressoché simili a quelli di ieri. Sul fronte ospedalizzazioni, aumentano di cinque le Terapie intensive, mentre diminuiscono di 54 i ricoveri negli altri reparti Covid.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 746.666 dosi; sul totale, 261.094 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.