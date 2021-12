Covid-19: boom di contagi in Italia. Oltre 10.000 nuove positività in Emilia-Romagna

Da lunedì altre 4 Regioni - Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - passeranno in zona gialla. In arrivo, infatti, l'ordinanza del Ministro della Salute. Nell'intero Paese, del resto, il tasso di occupazione delle terapie intensive è cresciuto – su base settimanale – di oltre due punti percentuali, avvicinandosi al 13%. Più che raddoppiata inoltre l'incidenza dei casi. Trend confermato dai dati odierni, con un nuovo record di positivi. Oltre 144.000, quelli individuati nelle ultime 24 ore; vicino al 12% il tasso di positività. In lievissima flessione le vittime: 155.









Superata, in Emilia-Romagna – che si conferma zona bianca -, la soglia del 10.000 nuovi casi; ma al momento, alla forte crescita dei contagi, non corrisponde un analogo aumento delle ospedalizzazioni. E anzi si contano 4 ricoveri in terapia intensiva in meno, rispetto al giorno precedente. Effetto della variante Omicron, si ipotizza. Oltre 1.400 le nuove positività nel Riminese; dove fortunatamente non si registra alcun decesso. 9, invece, in Regione: in forte calo, comunque, rispetto al precedente aggiornamento.

Entrate in vigore, nel frattempo – con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto -, le nuove regole riguardanti Super Green Pass e quarantena. Cui non dovranno sottoporsi gli asintomatici che abbiano già ricevuto il “booster”; oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti dall'infezione nei 120 giorni precedenti; fermo restando l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 per 10 giorni.