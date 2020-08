Covid-19: calano i nuovi contagiati in Italia, 51 casi in Emilia-Romagna

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid in Italia: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Le persone attualmente positive al Covid: sono 14.733, 327 in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e quelli in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146).



In Emilia-Romagna salgono di 51 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo dopo i 71 casi registrati nel giorno di Ferragosto. Di questi 31 sono asintomatici ed emersi per le attività di screening sul territorio, mentre 19 sono i contagi legati a persone, per lo più ragazzi, rientrati da vacanze. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nelle province di Reggio Emilia (15) e Modena (9): per 13 casi si tratta di ragazzi tornati da viaggi. I casi attivi in regione sono 1805. Non si registra nessuna nuova vittima. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva e scende ancora il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 74 (-1).



5 i casi positivi al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Nelle ultime 24ore sono stati effettuati 858 tamponi: 529 nel percorso nuove diagnosi e 329 nel percorso guariti.