COLLABORAZIONE Covid-19: Cina promette medici, forniture e assistenza all'Italia Colloquio telefonico ieri sera fra il premier Conte e il presidente Xi Jinping

Covid-19: Cina promette medici, forniture e assistenza all'Italia.

La Cina è sicura: con le operazioni di prevenzione e contenimento del virus adottate coi vari Decreti, l'Italia ce la farà. Intanto la superpotenza asiatica invierà altri esperti e farà del suo meglio per offrire forniture mediche e altre forme di assistenza all'Italia. È quanto promesso ieri sera dal presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Xi Jinping ha poi spiegato, riferisce l'Ansa, i metodi utilizzati per arrivare quanto prima ad una ripresa dello sviluppo economico e sociale. La Cina continuerà in ogni modo ad agire con prudenza fino alla fine, adoperandosi per una vittoria rapida e completa sull'epidemia, in modo da permettere ad altri Paesi di fare affidamento nei suoi sforzi di prevenzione e contenimento. Pechino, ha proseguito Xi, è disposta a collaborare con l'Italia per contribuire alla cooperazione internazionale nel contrasto all'epidemia e alla costruzione di una Via della Seta per la Salute. Un nuovo modo – è stato detto – per accrescere la tradizionale amicizia e reciproca fiducia tra i due Paesi.



I più letti della settimana: