CORONAVIRUS Covid-19: continuano a salire i contagi in Italia, calano le vittime Nel mondo 17 milioni di casi

Continuano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 386 in più. Ma allo stesso tempo si dimezza il numero di vittime rispetto a ieri, da 6 a 3. Il ministro della Salute Speranza invita a non abbassare la guardia. “I dati internazionali – scrive – sono ancora preoccupanti”, con riferimento ai segnali da Francia, Spagna e Germania. “Prudenza” è la parola utilizzata dal responsabile della Sanità, mentre il governatore del Veneto Zaia invita a dare pieni poteri alle Regioni per gestire l'emergenza.



A livello regionale, oltre 10mila i tamponi effettuati dall'Emilia-Romagna. 35 i nuovi positivi sul territorio, 6 dei quali in provincia di Rimini. Nel frattempo, nelle Marche, arrivano a 20 i positivi a Montecopiolo, luogo interessato da un recente focolaio.

Situazione pesante nel resto del mondo: superati i 17 milioni di casi a livello globale. Tragici i numeri dell'America: oltre 1200 morti in 24 ore negli Stati Uniti, quasi 1600 in Brasile. 400mila i contagi in Perù mentre più lontano, in Australia, si registra una crescita record di casi e vittime.



