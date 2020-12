V-DAY Covid-19: il primo vaccinato di Rimini; in Emilia-Romagna somministrazioni in simultanea Gnassi: "È una domenica che segna la ripartenza, che ci fa guardare finalmente con ottimismo al 2021"

Il primo a ricevere la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech a Rimini è stato il dottor Carlo Biagetti, responsabile Spiar dell'Ausl Romagna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera. In tutto, saranno 975 professionisti della sanità dell'Emilia-Romagna – medici e infermieri - ad essere vaccinati, tanti quante sono le dosi assegnate alla Regione per questa prima giornata d’avvio, nel Paese e in Europa, per quello che è stato ribattezzato il Vaccine Day. Saranno 225 gli operatori sanitari che verranno vaccinati nel territorio dell’Ausl della Romagna.

Arrivati nella notte a Bologna con un volo militare partito dalla base di Pratica di Mare (Roma), alle 7.30 le dosi di vaccino - scortate da militari dell’Esercito e agenti delle forze dell’ordine - sono state portate all’Ospedale Bellaria di Bologna per lo smistamento alle aziende sanitarie.

“Dopo tanta attesa, finalmente questo giorno è arrivato - affermano il presidente Bonaccini, presente all’avvio delle vaccinazioni a Modena, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Donini, presente a Bologna-. Un giorno a cui tutto il Paese, e non solo, guarda con speranza e fiducia, nella consapevolezza che ci aspetta un periodo ancora molto duro ma che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ed è giusto e doveroso partire dagli operatori sanitari e socio-sanitari, donne e uomini che da mesi, così come fanno tuttora, mettono la loro competenza e professionalità al servizio di ognuno di noi e dell’intera comunità".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Una giornata di speranza e di scienza – è il commento del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi - Oggi, in questo simbolico vaccineday, iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, una prospettiva per un futuro libero dal Covid. È una domenica che segna la ripartenza, che ci fa guardare finalmente con ottimismo al 2021: ci vorrà tempo, ma ne usciremo".

Nel video le voci del dottor Carlo Biagetti, del sindaco Andrea Gnassi e di Corrado Paolizzi, medico di famiglia

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: