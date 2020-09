Covid 19: in Emilia-Romagna 124 nuovi casi, in aumento terapie intensive e ricoveri

In Emilia-Romagna, su 10.200 tamponi eseguiti, 124 i nuovi casi di positività al Covid di cui 60 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. 36 i casi di rientro dall'estero, 18 da altre regioni. C'è stato anche un decesso, nelle ultime 24 ore, in provincia di Piacenza. L'età media dei nuovi contagi è 41 anni. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Reggio Emilia (20), Modena (17), Ravenna (16), Parma (14), Ferrara (13), Bologna (11) e Forlì (13). 3 i nuovi casi a Rimini, di cui uno sintomatico. I pazienti in terapia intensiva, in Emilia-Romagna, sono 14, due in più rispetto a ieri. Aumentano di due anche i ricoverati negli altri reparti Covid che sono complessivamente 124. 4, in regione, i guariti nelle ultime 24 ore.