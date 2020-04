Covid-19 in Emilia-Romagna: 350 positivi in più, 5 i nuovi decessi a Rimini

In Emilia-Romagna sono oltre 22mila i casi di positività al Coronavirus, 350 in più rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni: 289 le nuove registrate oggi. Complessivamente, sono più di 9mila le persone in isolamento a casa, quindi con sintomi lievi o asintomatiche. Scendono di 13 unità i pazienti in terapia intensiva (296 i totali). E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-96). Si registrano purtroppo 62 nuovi decessi, di cui 5 a Rimini; complessivamente in Emilia-Romagna sono arrivati a 2.965.





Anche dalle Marche arrivano buone notizie, cresce il numero di guariti e dimessi: ora sono 1.754. Su 1283 campioni analizzati nelle ultime 24 ore, i positivi risultano 53, crolla anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: appena 88, su 892 ricoverati totali.