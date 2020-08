Covid 19: in Italia prosegue il boom di contagi, 1.071 in 24 ore

Tre nuovi contagi, tutti sintomatici, nel riminese. Sono due uomini e una donna. Uno dei tre è ricoverato, mentre gli altri due sono in isolamento domiciliare. Tre anche i guariti, in provincia di Rimini. 3 i nuovi positivi sintomatici anche nel cesenate. Nella Regione Emilia-Romagna, complessivamente, 80 le infezioni accertate in 24 ore e in 46 casi si tratta di asintomatici. Oltre un terzo dei nuovi contagi - 29, per la precisione – è collegato a vacanze o rientri dall’estero. La provincia con più casi è Bologna a quota 12, seguita da Reggio Emilia, 11, e Ferrara, 10. In Emilia-Romagna non c'è stato alcun decesso e restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono a 75 – 2 in meno di ieri - quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Nella Regione Marche 10 i nuovi casi positivi al coronavirus di cui la metà nella Provincia di Pesaro Urbino.

In Italia intanto non si ferma il boom dei contagi per il Covid : 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Per la prima volta è il Lazio la regione con più infezioni: 215, a seguire la Lombardia, 185, e il Veneto con 160. Tre i decessi, in calo rispetto a ieri, 5 in meno anche le terapie intensive, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). 243 i guariti a fronte dei 274 di venerdì. A livello europeo, in Germania 2.000 nuovi casi al giorno, tra i 4 e 5.000 in Francia e tra i 3 e 4.000 in Spagna. 306 – nuovo record – le infezioni in 24 ore in Croazia. Secondo la France Presse nel mondo i decessi hanno raggiunto quota 800mila.