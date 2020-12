EMERGENZA SANITARIA Covid-19, in Italia tragico record di decessi, quasi mille in un giorno Anche in Emilia Romagna 85 vittime, 28 nel riminese: 8 uomini e 20 donne

Il commissario per l'emergenza Arcuri ha annunciato che “a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del 2021 saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione”. Entro settembre, dunque, anche se non vi sarà obbligatorietà, ha confermato ieri il ministro Speranza. Si attendono i cambi di colore per le Regioni italiane: il presidente della Toscana ha annunciato che da domenica entreranno in zona arancione. Per l'Emilia-Romagna, è l'auspicio di Bonaccini, il cambio di colore da arancione a giallo dovrebbe avvenire domenica.

Nella sua Regione i dati sono abbastanza migliorati, anche oggi 1.766 i nuovi positivi, di cui 931 asintomatici, su quasi 18mila tamponi, e tanti guariti, oltre 2.700 (2.743). Calano terapie intensive (245 totali, 2 in meno) e i ricoverati negli altri reparti Covid (2.668, 24 in meno), ma si impennano le vittime, 85, di cui ben 28 nel riminese: 8 uomini, tra i 49 e i 91 anni, e 20 donne, tra i 63 e i 105 anni. A Rimini sono 209 i casi in più (92 con sintomi), mentre nelle Marche sono 124 in più a Pesaro Urbino.

Dati che ricalcano quelli nazionali, dove il dato più evidente riguarda proprio i decessi, 993, mai così tanti in un solo giorno dall'inizio della pandemia (58.038 totali). 23.225 l'incremento sui casi totali, su oltre 220mila tamponi, con terapie intensive che calano di 19 unità (3.597 totali) e gli altri ricoverati di 682 (31.772 totali).

E sarà il Regno Unito il primo Paese al mondo destinato ad avviare la distribuzione al pubblico del vaccino Pfizer/Biontech, dalla prossima settimana. Si resta tuttavia cauti sul periodo d'immunità che le vaccinazioni potranno garantire. Negli Stati Uniti la situazione resta critica: ieri il numero di persone ricoverate ha raggiunto il massimo storico, oltre 100mila. 20Mila sono in terapia intensiva. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, quando la pandemia ha raggiunto ormai il milione e mezzo di vittime nel mondo. Seguono Brasile e India, mentre il Regno Unito è il Paese europeo con più vittime.



