Covid-19: indagato Dg del Pio Albergo Trivulzio per oltre 100 morti

Nell'inchiesta della Procura di Milano sul caso del Pio Albergo Trivulzio risulta indagato, come riportato dal Corriere della Sera, il direttore generale dell'istituto Giuseppe Calicchio per le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. Il fascicolo è uno dei tanti, quasi una quindicina in tutto, che la Procura milanese ha aperto sulla gestione delle Rsa milanesi e nati da denunce di lavoratori e familiari di anziani morti. In tutte queste indagini gli inquirenti stanno iscrivendo nel registro degli indagati i nomi dei vertici, come atti dovuti a seguito delle denunce a loro carico e per poter poi effettuare attività nei prossimi giorni. Si dovranno dunque verificare – riferisce l'Ansa - soprattutto eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza, come le mascherine e la gestione di pazienti trasferiti dagli ospedali nelle residenze. La procura di Milano punta a fare accertamenti, nel fascicolo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio, su oltre 100 morti (si parla di un totale di quasi 150) avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia. Negli altri fascicoli sulle case di riposo, iscritti per gli stessi reati anche i legali rappresentanti dell'istituto Don Gnocchi, della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e della casa di riposo di Mediglia. Iscrizioni previste pure negli altri casi, una dozzina in tutto.



