CORONAVIRUS Covid-19, l'unità di crisi della Farnesina mette in guardia sugli spostamenti all'estero Indino: "Riapriamo i locali, sarebbero un incentivo a vaccinarsi". In Italia contagi a +3.558, regione più colpita il Lazio, per alcuni è l'effetto Europei

L'unità di crisi della Farnesina ha scritto alla società che ha organizzato un viaggio in Grecia per 400 ragazzi italiani, per sottolineare che “qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio sanitario: in molte isole greche la presenza di stranieri positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie”. E mentre si attendono le nuove disposizioni per il cambio di colore delle Regioni, il rappresentante dei locali da ballo dell'Emilia Romagna, Gianni Indino, torna sulla riapertura delle discoteche. In Emilia-Romagna sono 185 i nuovi positivi; dopo 10 giorni senza decessi, nel reggiano è morta una donna di 89 anni, Bologna è la provincia col numero di contagi più alto (45), seguita da Reggio Emilia e da Rimini con 41.

[Banner_Google_ADS]

In tutta Italia 3.558 l'incremento odierno, 10 vittime: regione più colpita il Lazio, con 681, e alcuni parlano già di “effetto Europei”.

Nel video l'intervista a Gianni Indino, presidente Silb Emilia-Romagna

I più letti della settimana: