REPORT Covid-19 Marche: un nuovo caso in provincia di Pesaro-Urbino

Un caso positivo al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1.210 tamponi, di cui 776 nel percorso nuove diagnosi e 434 nel percorso guariti. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House. Il totale dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 6.774.



