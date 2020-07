REPORT Covid-19: minimo storico delle vittime in Italia, due nuovi casi a Rimini In Italia si registra il minimo storico delle vittime

Covid-19: minimo storico delle vittime in Italia, due nuovi casi a Rimini.

Sono 51 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dalla Regione, e aggiornati alle 18, sono stati scovati con 2.730 tamponi, 42 sono asintomatici e la gran parte di loro fa parte di focolai già noti o sono appena rientrati dall'estero e quindi sottoposti al test. Non si è registrato nessun decesso. I casi attivi sono 1.266 (32 in più di ieri), ma calano i ricoverati nei reparti Covid (81, -4), ai quali si aggiungono le otto persone che restano ricoverate in terapia intensiva. Le province dove è stato riscontrato il maggior numero di casi sono Reggio Emilia (11) e Ravenna (9). 2 i nuovi casi a Rimini.

In Italia oggi si registra il minimo storico delle vittime per il Covid dall'inizio dell'emergenza. 3 le personee positive al coronavirus decedute nelle scorse 24 ore, non succedeva dallo scorso febbraio. Cala anche il numero dei nuovi contagiati: secondo i dati del ministero della Salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri.



