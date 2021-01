Covid-19: nel Riminese 5 nuovi decessi; 58 in Emilia-Romagna

Nel Riminese si contano 248 nuove positività; e purtroppo 5 decessi: l'età è compresa fra i 58 e gli 85 anni. In calo, invece, rispetto al precedente aggiornamento, il numero delle vittime nell'intera Regione: 58, un bilancio comunque pesante. Quasi 2.200 i nuovi casi di covid in Emilia-Romagna, a fronte di oltre 10.200 tamponi effettuati. Tutto ciò mentre prosegue il programma di immunizzazione; nel primo pomeriggio erano oltre 65.000, in Regione, le persone vaccinate: personale sanitario e degenti delle RSA. In Italia i nuovi positivi sono 18.627; quasi 140.000 i tamponi eseguiti: il rapporto sale al 13,3%. 361 le vittime.

Da domani il Paese è in zona gialla “rinforzata”, tranne l'Emilia-Romagna e altre 5 regioni, che resteranno in zona arancione fino al 15 gennaio. Attesa, infine, per il vertice fra governo e regioni sul prossimo Dpcm, in vigore dal 16. Confermato il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle in zona gialla, coprifuoco alle 22 e non è escluso vi sia anche la proroga dello stato d'emergenza.



