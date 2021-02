Covid-19: nessun nuovo decesso nel Riminese. In Regione prosegue la campagna vaccinale 1.277 i nuovi casi in Emilia-Romagna, dove torna a salire il tasso di positività. In Italia si contano 237 nuovi decessi.

191 i nuovi positivi nel Riminese. A fronte di 123 guarigioni, secondo le stime dell'AUSL. La notizia positiva è che in Provincia non si registrano nuovi decessi. 22, invece, quelli nell'intera Regione. Dove si contano 1.277 nuovi casi, nelle ultime 24 ore. Oltre 13.500 i tamponi effettuati; con un tasso di positività che sale al 9,4%. Nel frattempo, in Emilia-Romagna, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid; riguardante in questa prima fase il personale sanitario ed i degenti delle residenze per anziani. Somministrate, fino ad ora, circa 195.000 dosi. E oltre 64.000 persone hanno già completato il ciclo vaccinale, con la seconda dose.

11.252, intanto, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Oltre 213.000 i tamponi eseguiti. E il rapporto fra nuove positività e test effettuati aumenta di quasi un punto percentuale; attestandosi sul 5,27%. 237 le vittime. Domani nuovo incontro incontro Governo-Regioni per la rimodulazione del Piano vaccini. E intanto il Ministro Speranza invita alla massima prudenza. “Zona gialla – ha sottolineato - non significa scampato pericolo”.











