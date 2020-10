AGGIORNAMENTO Covid-19: nuovo record di contagi in Italia. Calano i contagi in Emilia-Romagna

Covid-19: nuovo record di contagi in Italia. Calano i contagi in Emilia-Romagna.

Nuovo record per i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 24.991(ieri erano 21.994). I morti sono 205 (ieri erano 221), secondo i dati del ministero della Salute. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore (ieri l'aumento era analogo, +127), per un totale di 1.536 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 14.981 pazienti, con un incremento di 1.026. Gli attualmente positivi sono arrivati a 276.457, ben 21.367 più di ieri. Di questi, 259.940 sono le persone in isolamento domiciliare.

In lieve calo i contagi in Emilia-Romagna, ma continuano ad aumentare ricoverati e morti. Rispetto a ieri si registrano 1.212 casi in più, su un totale di 21.376 tamponi. Circa la metà sono asintomatici. Quattordici i nuovi morti, tra i 72 e i 91 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 16 in più e salgono, quindi, a 119. A Rimini si registrano 114 nuovi casi.



