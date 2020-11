Covid-19: oltre 28mila nuovi casi in Italia. Si valuta un allentamento delle misure a dicembre

Numeri del Coronavirus in calo anche in Italia: 28.337 i nuovi contagi, oltre 6mila meno di ieri. In diminuzione anche le vittime - 562 nelle ultime 24 ore - ma tornano ad aumentare i ricoverati in terapia intensiva: +43. Anche in Emilia-Romagna decrescita del numero di nuovi casi: 2.665, 340 dei quali a Rimini, e 433 i guariti. 38 i decessi, anch'essi in calo rispetto a ieri. Proprio in Emilia-Romagna due centri sono in prima linea nella sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca con inizio dei test a dicembre, come annunciato dal presidente Bonaccini.





Per l'Italia si fanno strada anche le prime ipotesi sui possibili allentamenti a dicembre. Si parla della possibilità, sempre in base all'andamento dell'epidemia, di spostarsi tra regioni. Dovrebbe arrivare l'ok allo shopping natalizio, con ingressi contingentati in negozi ma anche in strade e piazze soprattutto in alcune grandi città. Si va verso aperture serali in ristoranti e pub e il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte.