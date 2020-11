Covid-19: record di contagi in Emilia-Romagna, impennata di casi a Rimini

Sono 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, 7.195 in meno rispetto a ieri. 331 le vittime sono 331, 94 in meno rispetto a ieri. Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Rimane costante il rapporto tamponi/positivi, che resta a quota 17% circa, così come resta stabile l'aumento dei pazienti in terapia intensiva, con 115 nuovi casi, che portano il totale nello stivale a 2.749.





Nuovo record di contagi invece in Emilia-Romagna, in cui sono stati individuati 2.360 casi, con un numero molto inferiore di tamponi. Si registrano anche 35 morti, fra i 54 e i 99 anni. Continuano a crescere i ricoverati in terapia intensiva, con 6 pazienti in più, che portano il totale a 194 (+6 rispetto a ieri).

Impennata nei casi registrati a Rimini: 201, di cui 85 sintomatici. La media degli ultimi giorni è intorno ai 150 casi. E ci sono purtroppo anche quattro decessi, anche se non tutti risalgono alle ultime 24 ore: una donna di 58 anni di Coriano e una di 94 anni di Santarcangelo, un uomo di 76 di Rimini e uno di 97 di Riccione.