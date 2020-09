Covid-19: stabile il numero dei contagi, nessun nuovo caso a Rimini

È stabile il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente.

Cala il numero dei decessi, 15 nell'ultimo giorno, dopo l'impennata di ieri, quando si erano registrate 24 vittime. Il totale dei morti è 35.707. In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 20mila in meno di ieri. Sono 222, in lieve aumento, i malati di Covid attualmente in terapia intensiva: sette in più nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati: sono 2.365, 15 in meno rispetto a ieri. Aumentano le persone in isolamento domiciliare, sono 41.511, 945 in più, e gli attualmente positivi, che raggiungono quota 44.098, un aumento totale di 937 casi. I dimessi e i guariti sono 218.351, 635 in più.

Nelle Marche sono scesi a 24 i ricoverati per il covid nelle ultime 24 ore, uno in meno rispetto al giorno precedente. Salgono a 618 i positivi in isolamento domiciliare, con 22 casi in più, mentre i dimessi/guariti sono 6.103.

Sono 115 - di cui 50 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening regionali - i nuovi casi di positività registrati dai ieri in Emilia-Romagna dove il numero complessivo dall'inizio dell'epidemia si attesta a quota 34.340 e dove, nelle ultime 24 ore, sono morte due persone: una donna di 90 anni in provincia di Parma e un uomo di 87 anni in quella di Ravenna. I pazienti in terapia intensiva rimangono 19 come ieri, e i ricoverati negli altri reparti Covid 169, 5 in meno rispetto a ieriLe persone complessivamente guarite, infine, sono 25.335, 22 in più rispetto a ieri. Zero nuovi casi nella provincia di Rimini.