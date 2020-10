Covid-19: stabile la curva dei contagi in Italia, 47 nuovi casi a Rimini

È stabile la curva dei contagi Covid in Italia: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.456, 268 meno di ieri ma con oltre 28mila tamponi in meno. A fronte dei 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì, nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 104.658. Il totale dei contagiati - compresi guariti e vittime - sale a 354.950. Leggermente in calo ma sostanzialmente stabile anche l'incremento delle vittime: 26 in un giorno mentre ieri erano state 29. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 36.166.

384 i nuovi casi positivi rilevati in Emilia-Romagna su quasi 8700 tamponi e 2000 test sierologici. Di questi 171 sono gli asintomatici. Di questi 137 si trovavano già in isolamento al momento del tampone. L’età media dei nuovi positivi è di 43,8 anni. Rimini, con 47 casi, si trova al terzo posto fra le città più colpite della regione dopo Bologna (73) e Modena (54). Si registra un nuovo decesso in provincia di Parma, che porta il totale delle vittime a 4.495. Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatiche, sono complessivamente 6.072 (+353 rispetto a ieri), pari al 95% dei casi attivi. 23 i pazienti in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 254 (+13) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Nel riminese 36 casi presentano sintomi e, oltre la metà, si trovavano già in isolamento al momento del tampone. 8 pazienti sono risultati positivi dopo il tampone eseguito per sintomi, 2 sono stati rilevati dopo un rientro dall'estero. 34 sono risultati positivi per contatto stretto con familiari, amici e colleghi di lavoro, mentre 2 sono risultati positivi al tampone pre-ricovero per altre patologie e uno è stato rilevato con test di screening professionale. Fra i nuovi casi 45 si trovano in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverati, non per il covid, ma per altre patologie.



Aumentano anche i casi nelle Marche, 108, rilevati su 2385 tamponi nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dalla scorsa estate. Di questi la maggior parte si trovano ad Ancona (31), 28 a Macerata e 7 in provincia di Pesaro-Urbino.