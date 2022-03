Covid, 2.700 casi e 5 decessi in Emilia Romagna

Sono 2.725 - 1.215.649 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 13.722 tamponi eseguiti. 207 sono a Rimini. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 57, uno in meno rispetto a ieri mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.049, 8 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.820 in più rispetto a ieri. Da ieri si registrano 5 decessi compresi tra i 69 e i 94 anni.

A livello nazionale italiano sono 48.886 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.825. Le vittime sono invece 86 (ieri erano state 133).