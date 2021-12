COVID-19 Covid, 200 i casi a Rimini. Crescono ricoveri e tasso di positività

Crescono ancora i ricoveri per Covid in Emilia-Romagna con gli ospedali sempre più sotto pressione. Nelle ultime 24 ore si registrano quasi 1.400 nuovi casi di positività e si contano anche tredici nuove vittime, fra le quali un uomo di 66 anni in provincia di Ferrara. I nuovi contagi al Coronavirus sono 1.391, individuati sulla base di oltre 36mila tamponi. I casi attivi superano quota 27mila e il 96,6% sono in isolamento a casa. In terapia intensiva ci sono 82 pazienti, uno in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid 837 (+30). A Rimini sono 200 i nuovi casi.

A livello nazionale italiano sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: il numero più alto dallo scorso 9 aprile, quando furono 18.938. Calano invece le vittime: 86 in un giorno, ieri erano state 99. Il tasso di positività aumenta purtroppo, è al 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di ieri.

