Covid, 201 casi a Rimini. 5 i decessi

Sono 201 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nella provincia di Rimini, 279 le guarigioni. Oggi sono stati comunicati 5 decessi: due pazienti di sesso maschile, di 70 e 77 anni e tre pazienti di sesso femminile di 88, 76 e 73 anni. Passano a 27, uno in meno di ieri, i ricoveri nel reparto di terapia intensiva.

In tutta la Regione Emilia-Romagna oggi sono stati rilevati 1.809 nuovi casi di Covid 19 a fronte di 31.179 tamponi eseguiti per una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri al 5,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,6 anni. 1.809 i nuovi guariti. Purtroppo, si registrano 67 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381 (-9 rispetto a ieri), 3.337 quelli negli altri reparti Covid (-90).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 899.759 dosi; sul totale, 298.555 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Sulle vaccinazioni è intervenuto anche il presidente Bonaccini: "Abbiamo ricevuto più di 85mila dosi di Pfizer. Arriveranno credo domani oltre 40mila dosi di Moderna e nei prossimi giorni circa 100mila di AstraZeneca: qui c'è un ritardo di qualche giorno rispetto a quanto previsto ma non dovremmo essere proprio nelle condizioni di dover fermare alcunché" - ha dichiarato a margine di una videoconferenza stampa rispondendo a una domanda su eventuali stop alla campagna per via di ritardi nelle forniture. In Emilia-Romagna "siamo pronti a passare a 30mila vaccinazioni" al giorno "molto presto, appena avremo il numero di dosi consegnate".