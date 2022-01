COVID-19 Covid, 25 decessi in Emilia Romagna. Sotto quota mille i casi oggi a Rimini

Covid, 25 decessi in Emilia Romagna. Sotto quota mille i casi oggi a Rimini.

Sono 8.773 in più rispetto a ieri i positivi rilevati in Emilia Romagna con una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi del 14,7%. Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 62,5 anni. Sul totale, 97 (quindi il 71,8%) non sono vaccinati, mentre 38 sono vaccinati. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.579 (+51 rispetto a ieri), età media 69,1 anni. Rispetto agli 8.014 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +9,5% (-11,8% ieri), mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +3,3% e nelle terapie intensive un +3,1%, sempre rispetto a ieri. A Rimini sono 919 i nuovi casi. Purtroppo, si registrano venticinque decessi, tre dei quali in provincia di Rimini dove restano 15 le persone ricoverate in terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: