Covid, 32 nuovi casi a Rimini. Lieve crescita dei ricoveri in Regione

Sono 316 i nuovi positivi su oltre 20 mila tamponi eseguiti oggi in Emilia Romagna per un rapporto tra tamponi e positivi all'1,5%. Circa il 97% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero di guariti 777 supera quelli dei nuovi casi. A Rimini i nuovi positivi sono 32. Purtroppo, si registrano tre decessi, tutti a Bagnacavallo in provincia di Ravenna. Crescono lievemente i pazienti ricoverati sia in terapia intensiva , dove si trovano 33 pazienti (+3) che negli altri reparti Covid (+4), dove diventano 282.