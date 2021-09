AGGIORNAMENTO Covid: 343 nuovi casi in Emilia-Romagna, di cui 37 nel Riminese

Sono 3.838 i nuovi positivi al virus in Italia, come riportato nell'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Numero in diminuzione: ieri erano 4.578. In 24 ore si registrano 26 vittime, in calo rispetto alle 51 di ieri. Sul fronte ospedaliero, aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ma diminuiscono quelli nei reparti ordinari. In Emilia-Romagna i nuovi casi sono 343 di cui 37 nel Riminese. Sale leggermente il numero dei ricoveri in Regione e 2 sono le vittime dell'ultima giornata.

