AGGIORNAMENTO Covid: 4.526 nuovi casi in Italia, in calo anche decessi e terapie intensive

Covid: 4.526 nuovi casi in Italia, in calo anche decessi e terapie intensive.

Nell'intera Italia 4.526 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 4.878 di ieri. 26, invece, le vittime in una giornata: anche questo dato è in diminuzione. Scende leggermente il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel saldo tra entrate e uscite, ma aumentano i dati relativi ai reparti ordinari. In Emilia-Romagna 372 nuovi casi, di cui 26 nel Riminese, e 3 i decessi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: