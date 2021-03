Covid: 42 milioni di italiani in zona rossa, si lavora per velocizzare le vaccinazioni

Da oggi 42 milioni di italiani sono in zona rossa. Cambiano colore le Regioni: 10 quelle con maggiori restrizioni, comprese Emilia-Romagna e Marche. San Marino resta, dunque, circondato da zone rosse. Ieri erano più di 26mila i casi di Coronavirus rilevati e 317 le vittime.

Intanto, si aggiornano i piani di somministrazione dei vaccini: obiettivo è raggiungere 500mila dosi al giorno a livello nazionale, per coprire l'80% della popolazione entro settembre. A Milano è stato messo a punto un sistema di somministrazioni per eseguirne 2mila in nove ore. E per evitare gli sprechi, si fa strada l'ipotesi di chiedere alle Regioni delle liste di riserva per chiamare all'ultimo minuto chi si è già prenotato in caso di rinuncia di un'altra persona. Sono oltre 2 milioni gli italiani vaccinati con la seconda dose.



