COVID-19 Covid, 445 i nuovi casi in Emilia Romagna. Rimini maglia nera con 85 positività

Sono 445 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 24.502 tamponi fatti, fra molecolari e antigenici. Mentre continuano a crescere i ricoverati, si contano altri tre morti: un uomo di 61 anni in provincia di Reggio Emilia, una donna di 89 del Parmense e un uomo di 79 anni della provincia di Forlì-Cesena. L'età media dei nuovi positivi è di 37,9 anni. I ricoverati sono 47 in terapia intensiva, tre in più di ieri e 369 negli altri reparti Covid (+8). Rimini, con 85 nuovi contagi, è la provincia con l'incremento più consistente, seguita da Reggio Emilia e Bologna (entrambi con 49 casi).

