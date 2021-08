AGGIORNAMENTO Covid: 606 nuovi positivi in Emilia-Romagna, aumentano i ricoveri

Covid: 606 nuovi positivi in Emilia-Romagna, aumentano i ricoveri.

Sono 606 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 17.885 tamponi nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi contagiati è 31,8 anni, 202 gli asintomatici. Tra le province, Bologna ha 110 casi più 20 dell'Imolese, poi c'è Reggio Emilia, 101. 62 i nuovi contagi a Rimini.

I casi attivi salgono a 7.642 (+510), il 96,9% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 95 in più. I pazienti in terapia intensiva sono 17 (+2), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15). Alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.068.679 dosi di vaccino dall'inizio della campagna; sul totale sono 2.313.865 le persone che hanno completato il ciclo.

