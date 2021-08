AGGIORNAMENTO Covid: 656 nuovi casi in Emilia-Romagna, Rimini la provincia con la crescita maggiore

Covid: 656 nuovi casi in Emilia-Romagna, Rimini la provincia con la crescita maggiore.

Sono 656 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 24.989 tamponi. Crescono i ricoveri: oggi sono 36 in terapia intensiva, quattro più di ieri, e 321 negli altri reparti Covid (+3). Dei nuovi positivi, la cui età media è di 34,9 anni, 240 sono asintomatici. I casi attivi superano i 12mila, ma il 97% è in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari. Rimini, con 130 nuovi casi, è la provincia con il maggior numero di contagi, seguita da Modena (128). Aumentano i guariti: sono 146.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: