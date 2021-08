Covid: 7049 nuovi contagi in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità: "Vaccini proteggono dai ricoveri nel 95% dei casi"

Sono 7049 i nuovi contagiati da Covid, 45 invece i decessi. In Emilia-Romagna 656 nuovi contagi, con età media di 35 anni, a cui si aggiungono tre decessi. Rimini la Provincia più colpita, con 130 casi nelle ultime 24 ore. Come ogni venerdì quest'oggi è uscito il report sul settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che porta notizie contrastanti: da un lato cala ancora l'indice Rt, che passa da 1,57 a 1,26, e nessuna regione si trova a rischio critico per i ricoveri, però Sicilia Sardegna e Toscana sono sotto osservazione, e dopo Ferragosto rischiano il passaggio in zona gialla, con il ritorno dell'obbligo di mascherina anche all'aperto. Per quanto riguarda i vaccini secondo i dati dell'Iss la vaccinazione protegge dal contagio nell'82% dei casi, e dal ricovero ospedaliero nel 95%. Al momento, afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, si esclude un nuovo lockdown soprattutto se si dovesse raggiungere l'85% di popolazione vaccinata.









Se in Italia la situazione sembra essere sotto controllo, il resto del mondo attraversa fasi complesse: in Giappone, dove fino a pochi giorni fa si svolgevano le Olimpiadi, oggi si è registrato il più alto aumento di contagi dall'inizio della pandemia, con oltre 20 mila nuovi casi, mentre gli Stati Uniti hanno approvato la somministrazione della terza dose di vaccino alle persone immunodepresse, decisione che alcuni Stati come Israele hanno già preso. Intanto la Cina ha respinto le richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una nuova indagine sulle origini del virus, Ieri la stessa Oms aveva chiesto di ''non politicizzare'' la pandemia invitando tutti i Paesi a ''collaborare'' rendendo noti ''tutti i dati in loro possesso sul virus''. L'appello era rivolto in particolar modo a Pechino, da dove si ritiene abbia avuto origine il Covid-19. La Cina però si è rifiutata di rispondere, sostenendo che sia necessario adottare un approccio ''scientifico'' e non ''politico'' all'emergenza pandemica in corso, sottintendendo quindi un'accusa nei propri confronti.