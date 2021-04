Covid: 86 anni di vita nel diario scritto durante la pandemia. L'autrice: "Ora peggio che nel dopoguerra"

86 anni, una vita tra famiglia, insegnamento e fede e un'energia inarrestabile: Maria Luisa Montanari è l'autrice di "Diario di una madre", libro scritto a Rimini nel periodo di chiusure per la pandemia. E' un racconto di vita, dalla nascita nel '35 a San Giovanni in Marignano alla guerra, dal lavoro come maestra elementare all'amore per il marito e la famiglia, fino ai giorni attuali. Tutto racchiuso in una pubblicazione dalla quale emerge il carattere vivace di una donna che ha affrontato diverse epoche con spirito critico. E che oggi usa quotidianamente la tecnologia, dai social network allo smartphone, per tenersi in contatto con il mondo.

