Covid, 90 nuovi casi e 4 decessi nel riminese

Sono 877 le nuove positività riscontrate in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 11.045 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,9%, non indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.443. Purtroppo, si registrano 32 nuovi decessi. Sul fronte ospedaliero, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 296 (-1 rispetto a ieri), 2.256 quelli negli altri reparti Covid (+30).

Per qual che riguarda le vaccinazioni. alle 14 di oggi erano state somministrate complessivamente 1.312.908 dosi; 393.918 sul totale sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



A Rimini sono 90 i nuovi casi rilevati. 4 i decessi: si tratta di una donna di 83 anni, e tre uomini di 67, 72 e 81 anni. Tre in più i pazienti in terapia intensiva nel quale sono al momento ricoverate 25 persone.