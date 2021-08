Sono 632 in più i casi di Covid in Emilia Romagna, 285 i guariti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,6 anni. Purtroppo, si è registrato un nuovo decesso: una donna di 79 a Ferrara. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (+2 rispetto a ieri), 319 quelli negli altri reparti Covid (-4). La situazione a Rimini vede 99 nuovi contagiati e tre persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva, una in più rispetto a ieri.