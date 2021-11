Covid: a Pesaro mascherine obbligatorie nel centro storico

"Mascherine obbligatorie nel centro storico di Pesaro dalle 10 alle 22, dal 27 novembre al 9 gennaio". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina ha firmato l'ordinanza per l'uso del dispositivo di protezione individuale, anche nei luoghi aperti, in concomitanza con l'evento "Pesaro nel Cuore-il Natale dappertutto". "Avremo un Natale con regole rigorose - continua Ricci -, l'appello che faccio è quello di vaccinarsi, perché non c'è altra soluzione per difendersi dal Covid-19 e per uscire velocemente da questa pandemia. È un dovere nei confronti delle persone che non ci sono più e dei medici, infermieri, operatori sanitari che da mesi stanno combattendo questa battaglia".







In caso di mancata ottemperanza agli obblighi dell'ordinanza, le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro.