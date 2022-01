Covid, a Rimini 1.703 casi e 4 decessi

Non si arresta il balzo dei contagi da Covid in Emilia Romagna, che in questo primo giorno dell'anno segna un +20.5%. Sono infatti 12.255 in più rispetto a ieri i positivi rilevati sul territorio regionale per una percentuale di positivi sui tamponi effettuati del 23,7%. Salgono di 8 unità le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva per un totale di 124 pazienti, il 72% dei quali non vaccinati. 1.359 i pazienti ricoverati nei reparti covid, 13 in più rispetto a ieri. Alla forte crescita dei nuovi contagi non corrisponde fortunatamente un aumento dei ricoveri altrettanto esponenziale grazie all'alto numero di persone vaccinate: la crescita dei contagi oggi registra un +20,5%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +1% e nelle terapie intensive un +6,9%. Quindici i decessi registrati in un giorno, tra i quali un 38enne in provincia di Forlì-Cesena non vaccinato.

Per quel che riguarda la provincia di Rimini nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.703 casi, il dato più alto mai registrato. Quattro purtroppo le persone decedute. Sono aumentati di due anche i ricoveri nel reparto di Terapia Intensiva.

A livello nazionale in Italia sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all'11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri. Impennata nell'ultima settimana nell'incidenza dei casi fra i ragazzi sotto i 19 anni, ed in particolate fra i 16 e i 19 anni e sotto i 12 anni.