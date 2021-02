CORONAVIRUS Covid: a Rimini 160 nuovi casi e 12 decessi In tutta la regione sono 1.345 i nuovi casi, 71 le vittime

Covid: a Rimini 160 nuovi casi e 12 decessi.

Nell'aggiornamento quotidiano da parte della Regione Emilia Romagna sono segnalate 1.345 positività in più rispetto a ieri, su un totale di 27.703 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per una percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi al 4,9%. Purtroppo, si registrano 71 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (-5 rispetto a ieri), 1.903 quelli negli altri reparti Covid (-32). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 275.143 dosi, di cui 124.047 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione a Rimini registra 160 nuovi casi e purtroppo 12 decessi: si tratta di 7 donne – rispettivamente di 76, 78, 81, 2 di 83, 89, 90 anni – e 5 uomini, di 78, 87, 88, 89, 96 anni. Invariato a 15 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: