Covid: a Rimini 168 casi e 3 decessi. Calano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 168 i nuovi casi di coronavirus a Rimini, tre i decessi: si tratta di tre uomini di 85, 86 e 87 anni. Dati positivi dagli ospedali: a Rimini le terapie intensive calano sotto quota 20: sono 19 (-4). In tutta la Regione Emilia Romagna i nuovi casi sono 1.314, su un totale di 24.020 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è stabile, al 5,5%. L’età media dei nuovi positivi è 43,1 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 2.271 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 161.564. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 46.359, dei quali il 95% si trova in isolamento a casa. Purtroppo, si registrano 27 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 203 (-6 rispetto a ieri), 2.124 quelli negli altri reparti Covid (-48).





Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 186.113 dosi, di cui 7.004 oggi; sul totale, 55.664 sono seconde dosi, cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. A causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite la scorsa settimana anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.