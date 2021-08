Covid, a Rimini 67 i nuovi casi e un decesso

Sono 560 i casi di positività al Covid registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore per una percentuale di positivi sui tamponi effettuati del 5,3%. Il 96,8% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,6 anni. 139 i guariti.



A Rimini i nuovi casi sono 67 dove si registra anche il decesso di un uomo di 98 anni. In tutta la regione due i decessi, l'altro a Ferrara. 20 i ricoverati in terapia intensiva 3 dei quali a Rimini.

Sul fronte vaccinazioni sono 5 milioni e 100mila le dosi somministrate.