CORONAVIRUS Covid, a Rimini più guariti che contagiati. In Italia le terapie intensive scendono di 9 unità

Nella provincia di Rimini sono 183 i nuovi contagiati al covid-19, 81 uomini e 102 donne. Si possono stimare in circa 190 le guarigioni. La maggior parte dei contagi sono avvenuti per contatti familiari e già in isolamento al momento della diagnosi.

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.850 in più rispetto a sabato, su un totale di 13.434 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da sabato è del 13,8%. Purtroppo, si registrano 30 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245, dato invariato rispetto a sabato, 2.668 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-5).

Sono 20.648 i test per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 541. Sono 3.753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 meno di ieri. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno di ieri, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all'11,7%.

"Avremo sicuramente la copertura per tutto quello che serve per il Paese" - dice sui vaccini anti-Covid destinati all'Italia, Walter Ricciardi. E, rispondendo a una domanda, Ricciardi non vede nessun rischio ritardi sottolineando che "il vaccino antinfluenzale doveva essere comprato dalle regioni mentre di fatto la fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato".

