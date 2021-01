Covid: a Rimini rilevati 307 casi e 11 decessi

A Rimini nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 307 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus. Lo comunica il bollettino quotidiano della Regione. Stabili a 27 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono undici i decessi comunicati, anche se non tutti risalgono a ieri.

In tutta la Regione Emilia-Romagna 1.794 casi su un totale di 15.667 tamponi (tasso di positività dell'11,5%). 67 i decessi comunicati, mentre per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.163 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 134.711.





Sul fronte vaccinazioni in regione, alle 16.00 del 15 gennaio risultavano vaccinate 107.029 persone, 4.339 quelle odierne.